Chiara Ferragni | Codacons | “L’Antitrust indaga su uova di Pasqua griffate”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 9 aprile 2024) Pubblicato il 9 Aprile, 2024 (Adnkronos) – "L'Antitrustsulledia seguito di un formale esposto presentato dal". E' quanto afferma in una nota l'associazione dei consumatori. "Se saranno accertati illeciti avvieremo come per il pandoro Balocco un'azione collettiva di risarcimento contro la, chiedendo all'influencer di rimborsare tutti gli acquirenti dell'uovo di". "Lo scorso 19 dicembre avevamo depositato un esposto a 104 Procure e all'Antitrust, segnalando il caso delledi, e sottolineando come si trattasse di una sponsorizzazione commerciale che avrebbe fruttato in ...