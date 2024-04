«Chiamo sua madre e lei | sconvolta | mi dice che suo figlio è fidanzato da più di due anni | che ha comprato casa con la compagna e che si trasferiscono lì a breve»

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 9 aprile 2024) Cara Ester,vorrei raccontarti la mia storia, una di quelle che ti cambiano per sempre, almeno a me sta succedendo così. Tutti dicono che situazioni simili sono molto frequenti, e sarà anche vero, ma per me è stato ed è ancora devastante.Inizio dal principio, provando a essere sintetica… Nuove relazioni e sesso, perché oggi le persone ne fanno meno? X All’inizio del 2016 conosco in palestra un uomo. Qualche chiacchiera e ...