Chiamatelo ‘Mr Penalty’ | sono 14 rigori di fila | Calhanoglu sul podio | in vetta alla classifica un insospettabile

(Di martedì 9 aprile 2024) L’Inter continua la marcia inarrestabile verso lo scudetto e per la vittoria matematica è solo questione di tempo. L’ultima apoteosi è stata raggiunta Bluenergy Stadium di Udine nella sfida della 31ª giornata del campionato di Serie A. Il posticipo serale è stato più difficile del previsto per la compagine di Simone Inzaghi: la gara si sblocca al 40? con il gol del vantaggio siglato da Samardzic. La reazione dei nerazzurri nella ripresa è da grande squadra. Primatrova il pareggio su calcio di rigore, poi a tempo quasi scaduto il gol del successo di Frattesi. La squadra di Simone Inzaghi vola a quota 82 punti in 31 partite con un vantaggio incredibile sulle rivali: +14 sul Milan e addirittura +20 sulla Juventus. Foto di Gabriele Menis / Ansainfallibile dal dischetto Hakancontinua a confermarsi per ...