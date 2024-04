Chi era Riccardo Carrara, il motociclista morto nello schianto con un’auto a Casnigo - Riccardo Carrara è morto nel tardo pomeriggio di lunedì 8 aprile. Il 57enne originario di Gazzaniga (Bergamo) si è schiantato contro la fiancata di un’auto che stava svoltando a Casnigo.fanpage

Chi è Nancy Liliano, la 31enne indagata per omicidio stradale per l’incidente in cui sono morti due carabinieri a Salerno - È indagata per omicidio stradale per aver provocato l’incidente in cui nella notte fra il 6 e il 7 aprile scorso sono morti i due carabinieri Francesco Pastore e Francesco Ferraro a Campagna, in provi ...tag24

Isola dei Famosi, chi è Alessandro Tognoli (a cui Luxuria ha dedicato la puntata): autore morto per un tumore a 36 anni - La prima puntata dell'Isola dei Famosi si è chiusa con un'emozionante dedica di Vladimir Luxuria. La conduttrice ha voluto omaggiare la memoria di Alessandro Tognoli, ...corriereadriatico