Chi è Rita De Michele | la mamma di Francesca Cipriani

(Di martedì 9 aprile 2024)Deè la madre die l'ex moglie di Gianfranco. È nota al pubblico di Canale5 per avere partecipato alle trasmissioni di Barbara D'Urso insieme alla figlia, dal 2010 lavora all'ASL di Avezzano Sulmona.

Roma, 9 apr. (Adnkronos) – “Al fine di garantire l’applicazione e l’attuazione della normativa nazionale e dell’Unione europea in materia di intelligenza artificiale, l’Agenzia per l’Italia digitale ... (calcioweb.eu)

Pubblicato il 9 Aprile, 2024 Questa sera andrà in onda a “Belve” l’intervista di Francesca Fagnani a Fedez che, secondo quanto trapelato finora, toccherà temi molto sensibili e delicati a partire ... (dayitalianews)

News Tv. Fedez per la prima volta, parlerà pubblicamente della sua separazione da Chiara Ferragni , in un’intervista esclusiva a Belve che andrà in onda questa sera, martedì 9 aprile 2024 alle ore ... (tvzap)

La solitudine di Falcone e Borsellino, la gita in Sicilia di Marco e una lettura che consiglio - Quello che Marco ricorda benissimo fu la sosta all’albero piantato in via Notarbartolo a Palermo... (dal blog) ...ilfattoquotidiano

Addio a Maria Rita Correnti, artista dal cuore d'oro - Ha destato profondo cordoglio la scomparsa di Maria Rita Correnti, 63 anni, maestra d’arte, disegnatrice, artista, scrittrice, e soprattutto impegnata nel sociale. Era nata in Sicilia ed ancora bambin ...gazzettadiparma

Michela Giraud, e fare un film per fermare qualcosa che è dentro me - La storia di una generazione (i ragazzi dell’87), di una famiglia (la sua), di Roma Nord (che non è Buckingham Palace). Tutto questo è ‘Flaminia’, esordio alla regia della stand-up comedian che ha dec ...rollingstone