Che fatica governare Roma I malumori del Papa che ha rimosso il suo vicario

(Di martedì 9 aprile 2024) De Donatis paga la difesa di padre Rupnik, espulso dai gesuiti per molestie sessuali, e la scarsa sintonia con Bergoglio. Che ora per la successione si prenderà del tempo

La Ferrari non è riuscita a brillare nelle qualifiche del GP del Giappone 2024, quarta tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Suzuka. La Scuderia di Maranello ha sofferto sul giro ... (oasport)

Guardalà: “Vittoria importante per la classifica, ma il secondo tempo ha creato malumori” - La vittoria è arrivata, ma che fatica, tornare al successo dopo quasi due mesi è stata una faticaccia, chi si accontenta gode e così gode la Juve che da qui in avanti dovrà fare ancora otto punti… Leg ...informazione

Inter, vittoria al 95' contro l'Udinese: decide il gol di Frattesi, finisce 2-1 - L'Udinese si porta in vantaggio con Samardzic, che in estate fu a un passo dall'Inter. Poi i nerazzurri pareggiano col rigore di Calhanoglu e fanno festa al 95' con Frattesi. +14 sul Milan ...corriere

“Che problemi ha stasera”: Inter, tutti contro di lui - Inter a caccia di altri punti pesanti, in casa dell’ Udinese, per avvicinare lo scudetto. Un avvio di gara, però, non ad altissimo ritmo da parte dei nerazzurri, che faticano contro l’ottima ...calciomercato