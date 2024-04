Champions | Real-City | spettacolare 3-3

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 9 aprile 2024) 22.55 Non delude le attese l'andata dei quarti fra(definita una finale anticipata). Pari 3-3 in altalena, con ospiti avanti già al 2' sulla punizione di Bernardo Silva. Ilcapovolge in 2': al 13' Ruben Dias beffa il suo portiere toccando il sinistro di Camavinga; al 15' Rodrygo capitalizza l'assist di Vinicius. Poi tocca al: al 67 capolavoro di Foden;al 71' Gvardiol indovina il colpo a giro. Capolavoro di Valverde (destro al volo, 79') e parità Nell'altra partita della serata,Arsenal e Bayern Monaco chiudono 2-2.