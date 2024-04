Champions League | per Barcellona e Arsenal in palio anche un posto nel Mondiale per Club

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 9 aprile 2024) Torna lae si accendela corsa verso gli ultimi posti disponibili per la Coppa del mondo perFIFA 2025 a 32 squadre. Per quanto riguarda l’Europa, ildovrà passare il turno contro il Psg nei quarti di finale per mantenere vive le loro possibilità di qualificarsi, sia tramite il ranking che come vincitore della competizione di questa stagione. Se la squadra di Xavi perdesse la qualificazione, l’Atletico Madrid avrà ungarantito nel percorso di classifica, indipendentemente dal confronto con il Borussia Dortmund. Allo stesso modo, il Salisburgo si assicurerà ilse l’, che può qualificarsi solo come campione, verrà eliminato dal Bayern Monaco. SportFace.