Champions League | le minacce dell’Isis sui big match dei quarti | «Ammazzateli tutti» Controlli rafforzati a Londra | Parigi e Madrid

(Di martedì 9 aprile 2024) Kill them all. «». È l’appello fin troppo esplicito fatto circolare nelle scorse ore su canali social legati allo Stato islamico in vista delle partite didi stasera e domani. A cellule più o meno dormienti in Europa o lupi solitari interessati alla «chiamata» l’appello si premura di ricordare anche i quattro stadi dove si svolgeranno in questi due giorni le partite in cartellone, valevoli per l’andata deidi finale: Emirates Stadium (), Parco dei Principi (), Metropolitano Arena e Santiago Bernabeu (entrambi a). L’appello ad attacchi terroristici è comparso sui canali di Al Azaim, una «fondazione» che sostiene le battaglie, ed è stata presa sul serio dalle forze ...