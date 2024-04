Champions League | la minaccia dell’Isis | allarme attentati

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 9 aprile 2024) Iniziano oggi i quarti di finale di. Nessuna italiana, purtroppo, è rimasta in corsa nella competizione europea, che vive momenti di terrore a poche ore ormai dalle prime sfide. Attraverso l’apparato mediatico Al Azaim, infatti, lo Stato Islamico ha diffuso un manifesto che prende di mira gli stadi di Londra, Parigi e Madrid. Sembra che la polizia sia a conoscenza di questada giorni ormai, secondo quanto scritto dai colleghi di Marca: l’Isis aveva infatti annunciato di avere individuato “obiettivi morbidi, come i grandi eventi sportivi“. In Spagna, dove oggi si gioca Real-City e domani Atletico-Borussia, sembra non essere cambiato nulla dal punto di vista organizzativo e della sicurezza, nonostante la. Misure di sorveglianza speciali per Atletico-Borussia, ma solo perchè è ritenuta ...