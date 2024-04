Challangers | il tennis e una serata romana insieme a Zendaya e Josh O' Connor

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 9 aprile 2024) Tutti a Roma con: vi raccontiamo com'è andata la première italiana di Challengers di Luca Guadagnino. Al cinema? Dal 24 aprile. La facciata del Museo Barberini dipinta di viola, e le urla dei fan in trepidante attesa. Appuntamento alle 18, l'aria di Roma, decisamente calda, va poco a poco a stiepidirsi, regalando quel tipico clima primaverile che rende inconfondibile la Città Eterna. C'è da dire che noi, in zona, ci aggiriamo fin dal mattino: diverse interviste, una live pomeridiana e il nostro sguardo attento su come il red carpet via via prende vita. Sarà poi la luce a giocare d'anticipo, miscelando l'ocra con l'azzurro del cielo. Una sorta di scenografia naturale, che solo Roma può offrire. Sospesi, e affacciati sulla terrazza …