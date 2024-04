Cgil e Uil Pensionati | | La sanità è un diritto | non un privilegio

(Di martedì 9 aprile 2024) ORVIETO “Laorvietana gettata nel pozzo“ è il titolo dell’iniziativa pubblica di mobilitazione sanitaria in programma per giovedì 11 alle 16.30 nella sala Etrusca del Palazzo del Capitano del Popolo per la tutela dellapubblica e universale. A promuoverla Spie Uildella provincia di Terni. Aderiscono le associazioni del territorio. Invitati a portare i loro sostegno i sindaci del comprensorio. "La salute - affermano gli organizzatori - è uncostituzionale. Un, non un. Chiediamo, quindi, la collaborazione di ognuno per salvare il Servizio sanitario nazionale dalla deriva privatistica nella quale sta precipitando. Dopo le tante promesse della Regione e dell’assessore regionale alla salute, Luca Coletto, esigiamo ...

