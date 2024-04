Cgil | ' Def una scatola chiusa | garanzie sul taglio del cuneo'

(Di martedì 9 aprile 2024) Il Documento di economia e finanza è "una" e "tra una tantum da confermare, nuovo patto di stabilità e una crescita che sarà significativamente inferiore rispetto a quella preventivata, la prossima manovra di bilancio parte, a essere ottimisti, da meno 25 miliardi, solo per confermare le misure in essere e non cambiare nulla". Così il segretario confederale della, Christian Ferrari, dopo il via libera del Consiglio dei ministri al Def, chiedendo tra l'altro "" suldelfiscale: si crea, sostiene, "una situazione di grave incertezza per 17 milioni di lavoratori, che nel 2025 potrebbero perdere 100 euro al mese".

Cgil e Uil, giovedì 11 aprile presidio in piazza Plebiscito - Lavoratrici e lavoratori dei settori privati e dell'edilizia incroceranno le braccia giovedì 11 aprile per lo sciopero generale di 4 ore, nei settori privati, e di 8 ore nell'edilizia, proclamato da C ...ansa

