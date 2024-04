Cesano tra Color run e regata delle paperelle

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 aprile 2024), paperotte,run e tanta solidarietà in una giornata speciale firmata dai Lions. È partito il conto alla rovescia per il Lions day in programma domenica tra Palazzo Borromeo e piazza Facchetti aMaderno. All’ormai tradizionale ““ nel Seveso, si unirà quest’anno il “Paliopaperotte“ come iniziativa di coinvolgimento e aggregazione del pomeriggio, mentre al mattino ci sarà l’opportunità di effettuare screening gratuiti per udito, vista e glicemia e frequentare anche un mini corso di pronto soccorso. Sempre a Palazzo Borromeo, dalle 9 alle 12,30, ci sarà la possibilità di ammirare le opere del concorso fotografico World water day. La giornata è organizzata insieme dal Lions ClubMaderno Borromeo, ...