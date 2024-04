Cercola | 45enne pestato a sangue perché si rifiuta di vendere droga per il clan | tre arresti

(Di martedì 9 aprile 2024) Sidihashish per conto delCasella e per questo vieneda tre uomini - oggi arrestati - davanti alla moglie e ai figli L'articolo Teleclubitalia.

Napoli, rifiuta di vendere droga per il clan Casella e viene pestato a sangue: 3 arresti a Ponticelli - Tre persone ritenute al soldo del clan Casella, attivo a Ponticelli (quartiere della periferia est di Napoli), sono state arrestate dai carabinieri della tenenza di Cercola ... La vittima è un 45enne ...giustizianews24

Brutalmente picchiato perché non vuole vendere hashish per loro: in manette 3 appartenenti al clan Casella - commessi ai danni di un 45enne di Ponticelli. Le indagini, svolte dai Carabinieri di Cercola sotto il coordinamento della D.D.A. della Procura di Napoli, hanno avuto inizio a seguito della denuncia ...marigliano

Si rifiuta di vendere droga per un clan: picchiato a sangue - Un uomo di Ponticelli è stato minacciato e malmenato da individui del clan Casella di Ponticelli per costringerlo a vendere hashish per conto del clan. Tuttavia, l’uomo ha rifiutato e ha denunciato i ...agro24