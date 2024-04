Centese | un traguardo atteso 38 anni Fava | Grazie a tutti quelli che ci aiutano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024) Una festa attesa 38, tanti ne sono passati dall’ultima volta che gli appassionati di calcio centesi invasero il terreno di gioco per festeggiare la vittoria di un campionato.nei quali Cento ha vissuto più ombre che luci e il calcio è più volte naufragato nell’anonimato, tra fallimenti e male gestioni. L’ultima promozione sul campo era infatti datata 1 giugno 1986, prima dell’impresa degli uomini deldoc ‘Briegel’ Govoni, che domenica pomeriggio al ‘Bulgarelli’ hanno centrato il salto in Promozione. Laci era arrivata ad un soffio già lo scorso anno, poi beffata dal Consandolo, ma la festa sembrava solo rimandata, e in effetti così è stato. Il pareggio interno senza reti col Fly Sant’Antonio ha consegnato alla società del presidente Alberto ‘Tino’una promozione ...