Cent’anni di boschi e di Serperi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 aprile 2024) A pochi mesi dal centenario della promulgazione del Regio Decreto Riordinamento e riforma della legislazione in materia die di terreni montani, noto anche come Legge Serpieri, l’Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali della Provincia di Pistoia e l’Associazione Ecomuseo della Montagna Pistoiese presentano il convegno "1923-2023die cura delle Montagne" che si svolgerà venerdì 12 e sabato 13 aprile, nella sede dell’Ecomuseo, Palazzo Achilli, (Piazzetta Achilli 7, Gavinana, San Marcello Piteglio). Due giorni di dibattiti per approfondire l’impatto della Legge nell’ordinamento forestale italiano. Il convegno sarà coordinato dal presidente dell’Ordine e direttore dell’Ecomuseo, Lorenzo Vagaggini, e sarà aperto dal sindaco di San Marcello Piteglio, e presidente della Provincia di Pistoia Luca Marmo, dal ...