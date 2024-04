Cedu accoglie parzialmente il ricorso dei familiari di Uva

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024) La Corte europea per i diritti dell'uomo ha in parte accolto ilpresentato daidi Giuseppe Uva, 43enne varesino il cui decesso, avvenuto nel 2008, fu al centro di una vicenda giudiziaria che vide imputati e poi assolti in tutti e tre i gradi di giudizio due carabinieri e sei poliziotti. Due le motivazioni accolte che hanno portato laad assegnare il fascicolo ad una sezione interna: il 43enne sarebbe stato sottoposto a maltrattamenti inumani e degradanti in violazione dell'articolo 3 della Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo e lo Stato italiano non si sarebbe adoperato abbastanza per accertare i fatti. La Corte Europea per i Diritti dell'Uomo ha quindi in parte ammesso ilpresentato nel 2021 dai legali di Lucia Uva, gli avvocati Stefano Marcolini, Fabio Matera e Fabio Ambrosetti, ...