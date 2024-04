C' è stata un' esplosione alla centrale idroelettrica del lago di Suviana | vicino Bologna

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 9 aprile 2024) Intorno alle 16 di oggi pomeriggio si è verificata una fortenei pressi delladeldi, un bacino artificiale del comune di Camugnano nell'appennino Bolognese. Secondo la prefettura, ci sarebbero quattro morti e cinque feriti gravi. Sul posto sono arrivati ambulanza, carabinieri e vigili del fuoco, oltre che tre elicotteri dell'elisoccorso. Sono ancora in corso le ricerche di quattro persone disperse. Sul posto si è recato sin da subito il prefetto diAttilio Visconti, che ha fornito una prima ricostruzione dell'accaduto: "Sono stati recuperati tre corpi, mentre quattro persone risultano ancora disperse. Cinque feriti gravi sono stati ricoverati in diversi ospedali, anche in Toscana, a Pisa. L'si ...