C' è anche il caso Cassino Il Pd è nei guai sulle liste

L’inferno in casa . Minacce, botte, offese e 600 videochiamate. Stangata allo stalker - Il collegio dei giudici ha inflitto una condanna a 14 anni all’uomo che per anni ha vessato la compagna con le condotte violente. anche quando aveva il divieto di avvicinamento ha provato a contattarl ...lanazione

Raffaele, eroe non per caso: "Aiutare gli altri è un dovere" - Ha compiuto un atto di grande coraggio, ma non si sente un eroe Raffaele Paolucci, che a 14 anni è corso in aiuto di un anziano vittima di un incidente mentre stava bruciando delle sterpaglie in un ca ...quotidiano

Affinità di coppia: l'Ariete e gli altri segni - Chi dice Ariete dice «uomo (o donna) che non deve chiedere mai». Perché questo è il segno più gagliardo, vigoroso, adorabilmente canagliesco dello zodiaco. Ma è anche il segno che sa sfoderare generos ...vanityfair