CdS – a un passo dalla Juve? Lotito non molla

(Di martedì 9 aprile 2024) 2024-04-09 11:20:18 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal Corriere: Felipe Anderson è un giallo. Da una parte le voci sempre più rumorose su un presunto accordo trovato con lantus, dall’altra le rassicurazioni date alla Lazio da parte dei suoi procuratori riguardo la volontà di discutere un eventuale prolungamento. Certo, la sua particolare situazione contrattuale non aiuta a rendere le cose semplici. Tra poco meno di due mesi il brasiliano sarà ufficialmente un calciatore svincolato e già dallo scorso febbraio è libero di accordarsi con qualsiasi altro club in vista della prossima stagione. Lazio, contatti con Felipe Anderson Nonostante questo, però, da parte del club biancoceleste ci sono sempre ottimismo di trovare un’intesa e volontà di discutere con il ragazzo e il suo entourage. Un rapporto che non si è mai incrinato nel corso di questi ...