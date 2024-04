Cavallerizza | la palestra riapre dopo l’alluvione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 aprile 2024) Ladellaha riaperto al pubblicoi danni deldello scorso maggio. Nelle scorse ore varie squadre della città sono tornate a calcare il parquet del più storico impianto sportivo faentino, completamente ripristinatoche quello precedente era stato reso inservibile dalle acque arrivate qui dal Lamone. La, affacciata sulla porzione di corso Garibaldi esterna alle mura, rappresentò il vertice nord-est del fronte delle acque alluvionali nell’area urbana: in via Roma, appena poco più a nord, i danni furono limitati, mentre la– ufficialmente‘Ivo Badiali’ – subì ferite gravissime, che costrinsero il Comune a mettere in campo lavori di rifacimento per 300mila euro, possibili grazie a una ...