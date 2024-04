Catania | studentessa precipita dal settimo piano del Policlinico | morta sul colpo

(Di martedì 9 aprile 2024) Un volo dal, poi lo schianto. Una tragedia assurda quella andata in scena aldi, dove unadi medicina ètragicamente dopo essereta da una scala antincendio dell’edifico dell’azienda ospedaliera universitaria del capoluogo etneo. Tutto è successo nella Palazzina 1 del complesso medico universitario dove sono ospitati diversi reparti. La vittima era una tirocinante di Medicina di 32 anni, originaria di Santa Maria di Licodia, comune della città metropolitana di. Il terribile volo è stato visto da diversi testimoni, visto che al momento dell’incidente la struttura era molto frequentata: i testimoni hanno subito chiamato i soccorsi, ma purtroppo per la giovane ...

La tirocinante di medicina di 32 anni sarebbe morta sul colpo e i sanitari intervenuti sul posto hanno solo potuto accertarne il decesso. Da una prima ricostruzione fatta in base alle testimonianze ... (fanpage)

