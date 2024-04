Castelporziano | Terenzio | “L’Anab ha sempre lavorato per il bene degli associati”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 9 aprile 2024) Ostia, 9 aprile 2024 – “Prendiamo atto della richiesta e sottolineiamo che nessuno ha mai preso le parti di qualcuno senza averne ricevuto richiesta”. E’ quanto si legge in un comunicato a firma di Silvano, presidente ANAB Lazio (Associazione Nazionale Assistenti Bagnanti), in risposta alle dichiarazioni rilasciate da un gruppo di assistenti bagnanti delle spiagge libere di(leggi qui) che spiegavano i motivi delle loro proteste. Il presidentesottolinea che “La maggior parte delle persone firmatarie di tale comunicato hachiesto ed ottenuto tutele da parte delLazio ottenendonefici, basterebbe vedere l’incremento delle loro buste paga negli ultimi anni. Per il resto, i passi avanti fatti dalla categoria sul litorale Romano sono stati ...