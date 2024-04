Castel Volturno | nove nuovi agenti nel comando di polizia municipale

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 9 aprile 2024). Sono terminate le selezioni per l’assunzione, a tempo pieno e determinato, didiche saranno impiegati nel periodo estivo a. Sonole unità che per i prossimi quattro mesi saranno occupate sul territorio comunale. Sull’argomento è intervenuto l’assessore Pasquale Santagata che afferma: «Grazie all’attività di tutta l’amministrazione, diretta dal sindaco Luigi Umberto Petrella, e del comandante delladiDomenico De Simone, siamo riusciti a completare in tempi record la procedura per l’assunzione divigili urbani, a tempo pieno e determinato. Questo provvedimento si è ...