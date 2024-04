Castel del Rio | incontro sul bullismo nel mondo della scuola

Leggi tutta la notizia su zon

(Di martedì 9 aprile 2024) Sempre più eventi che affrontano tematiche quali ile il cybersi stanno avendo in questo periodo. Nel dettaglio, adel Rio, comune di poco più di mille animecittà metropolitana di Bologna, si terrà undi approfondimento nella sala Magnus di Palazzo Alidosi, grazie alla sinergia tra ladi Borgo Tossignano e l’amministrazione del sindaco Alberto Baldazzi. L’evento è previsto per sabato 13 aprile alle 10.30.sulnel: l’evento a Palazzo Alidosi Come accennato, il prossimo sabato presso la Sala Magnus di Palazzo Alidosi ci sarà undi approfondimento su una tematica sempre più tristemente ...