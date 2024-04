Caso Regeni | al via la nuova udienza Con l’immancabile passerella di Elly Schlein

(Di martedì 9 aprile 2024)del processo davanti alla Prima Corte d’Assise di Roma ai quattro 007 egiziani accusati del sequestro e dell’omicidio di Giulio, il ricercatore friulano rapito, torturato e ucciso in Egitto nel 2016. In aula diverse testimonianze, tra cui quella di Claudio, il padre del ricercatore. Al presidio davanti alla città giudiziaria con i genitori e l’avvocato della famiglia ha partecipato anche la segretaria del Pd, che ha sostenuto che “questo processo ha incontrato enormi ostacoli anche per i rapporti con l’Egitto”, tornando di fatto ad adombrare una scarsa incisività del governo nella ricerca di verità e giustizia. Questione sulla quale ha indirettamente risposto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani....

In aula oggi la testimonianza del padre del ricercatore friulano. La segretaria del Pd: "Processo importante per nostra Repubblica" nuova udienza del processo davanti alla Prima Corte d’Assise di ... (sbircialanotizia)

Tajani, 'non rinunciamo alla ricerca della verità su Regeni' - (ANSAmed) - ROMA, 09 APR - "Sul Caso Regeni non rinunciamo alla ricerca della verità. Speriamo di risolvere la vicenda. Stiamo operando con il governo egiziano attraverso la 'moral suasion'. Con Zaki ...ansa

Continua il processo Regeni: attesa per oggi la testimonianza del padre - Si terrà oggi la terza udienza sul Caso dell'omicidio di Giulio Regeni e tra le varie testimonianze, spicca quella del padre Claudio che verrà ascoltato oggi in aula.notizie

Caso Regeni, Schlein: “Continuiamo a batterci per chiedere verità e giustizia” - "Ancora una volta siamo qui al fianco della famiglia Regeni per continuare a batterci per chiedere verità e giustizia per quanto accaduto. Questa non è una ...lapresse