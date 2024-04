(Di martedì 9 aprile 2024), 9 aprile 2024 - “ilin. Ora i lavori sono sospesi, aspettiamo che il sindaco incontri nuovamente i comitati nei prossimi giorni e vedremo che passi avanti verranno fatti”. Questa, in sintesi, la posizione deldiAttilio Visconti sulla vicenda delle nuove scuole, dopo la decisione di sospendere il cantiere a seguito del faccia a faccia di ieri in Comune tra il primo cittadino e i comitati. Roberto Serra / Iguana Nella riunione di questa mattina del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, spiega Visconti ai cronisti, "abbiamo preso atto dei tentativi che il Comune sta facendo con i comitati per realizzare il progetto senza ricorrere alla violenza". Questo ...

Bologna, 6 aprile 2024 – Matteo Lepore, nella giornata di presentazione dei candidati sindaci Pd e della conferenza programmatica in vista delle amministrative di giugno, torna sul tema delle scuole ... (ilrestodelcarlino)

Bologna, 7 aprile 2024 – Il clima di tensione, i prossimi interventi e la gestione dei lavori al parco Don Bosco. Saranno questi i temi che verranno affrontati durante il Comitato per l’ordine e la ... (ilrestodelcarlino)

Bologna, 8 aprile 2024 – “Esiste un principio di proporzionalità: se una manifestazione è violenta, la polizia è addestrata a rispondere con i mezzi adeguati, come taser, spray, idranti. Non sono ... (ilrestodelcarlino)

Caso Besta a Bologna, il prefetto: “Bene il dialogo, soluzione in tempi brevi” - Nella riunione di questa mattina del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica "abbiamo preso atto dei tentativi che il Comune sta facendo con i comitati per realizzare il progetto senza ricorrere ...ilrestodelcarlino

Prezzi più bassi da IKEA su centinaia di vetrine per soggiorno - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...msn

Scuole Besta, Lepore per ora sospende i lavori. Il comitato esulta: «Il cantiere si ferma, non ci saranno sgomberi» - Il sindaco riceve gli attivisti e prova a stemperare la tensione: stop temporaneo al cantiere. La manifestazione in piazza dopo le tensioni e gli scontri dei giorni scorsi. Il presidio al parco Don Bo ...corrieredibologna.corriere