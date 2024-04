Caserta | CGIL e UIL | giovedì 4 ore di sciopero generale per tutti i settori del lavoro privati

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 9 aprile 2024)e UIL hanno proclamato, perdel, 4 ore diper11 aprile 2024 con varie iniziative sui posti di. Alosi concluderà con un presidio presso lo spazio antistante la Prefettura in Piazza Vanvitelli dalle ore 11.00 alle ore 13.00. Gli obiettivi e le ragioni principali di questa iniziativa sono: Zero morti sul, affinché la salute e la sicurezza suldiventino un vincolo per poter esercitare l’attività di impresa; per superare il subappalto a cascata; rafforzare le attività di vigilanza e prevenzione; per assicurare adeguata formazione per ...