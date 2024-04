Case green | qual è la situazione del patrimonio edilizio italiano

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 9 aprile 2024) Gli italiani che possiedono una casa con la classe energetica più bassa si preparino: nei prossimi anni dovranno riificali così come prevede la Direttiva europea “” (Epbd). Tale direttiva, inserita nelle misure Fit for 55, è stata approvata in via definitiva il 12 marzo 2024 dal Parlamento europeo ed è in attesa dell’approvazione formale del Consiglio e della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La prima versione della Direttiva, quella più “ortodossa”, prevedeva che gli edifici residenziali raggiungessero la classe energetica E entro il 2030 e passassero poi alla classe D entro il 2033. Nel successivo testo approvato, invece, le classi energetiche hanno lasciato il posto a macro-obiettivi di sostenibilità, ma ciononostante per efficientare un immobile si dovranno sborsare cifra a quattro zeri senza, per di più, poter ...