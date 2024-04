Casaloldo | rogo di rifiuti pericolosi | denunciato titolare di un’azienda agricola

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 aprile 2024), 9 aprile 2024 – Una colonna di fumo nero, visibile anche a distanza, ha messo i carabinieri forestali sulla giusta strada. Confermando i sospetti che avevano sempre avuto, in merito alle attività potenzialmente inquinanti in corso nei pressi didi. I militari del nucleo specializzato di Castiglione delle Stiviere l’altro giorno hanno raggiunto gli spazi sul retro della fattoria, da cui si levava un denso fumo nero. Qui hanno trovato una pira su cui bruciava un grosso cumulo dispeciali. “Nascosti” da decine di rami di legno, infatti, erano accumulati flaconi di plastica, bancali di legno trattato, vasi in terracotta, parti di micro-elettrodomestici e confezioni di fitofarmaci vuote. Tutto materiale che avrebbe dovuto essere ...