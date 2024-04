(Di martedì 9 aprile 2024) Il sottosegretario Freni (Mef) in risposta a un’interrogazione M5S: ilha totalizzato 160,3. Finora utilizzati in compensazione solo 41,8tra tutte le agevolazione

L’agenzia delle Entrate sposta in avanti il termine per la comunicazione e semplifica l’invio dei dati che gli amministratori fanno sulle parti comuni (ilsole24ore)

Rimborso IVA non residenti: con SO negato alla Casa madre inglese - Le Entrate chiariscono perchè non spetta il rimborso IVA ad una azienda che opera in Italia come stabile organizzazione di una Casa madre inglese ...fiscoetasse

Casa, i crediti edilizi volano a 219 miliardi con la spinta del superbonus - Il contatore dei bonus edilizi oggetto di sconto in fattura e cessione ha raggiunta la cifra mastodontica di 219 miliardi di euro. Il dato è stato ...ilsole24ore

Truffa 'bonus facciate', chiesti 9 rinvii a giudizio a Rovigo - La procura di Rovigo ha chiesto il rinvio a giudizio di 9 persone residenti tra la provincia polesana, Ferrara e Svizzera per una truffa sul 'bonus facciate', avendo riscosso erogazioni pubbliche di d ...ansa