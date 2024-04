Cartellini Inter | per il derby col Milan resta uno a rischio squalifica

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 9 aprile 2024) Le ammonizioni di Lautaro Martinez e Pavard tolgono perentrambi i giocatori dalla partita col Cagliari di domenica. Ma la listadell’, in vista delcol, vede scendere il numero dei diffidati. DIFFIDATI– LISTASERIE A 2023-2024 Hakan Calhanoglu 7 ammonizioni (scontata in Fiorentina-) Simone Inzaghi 7 ammonizioni (scontata in Roma-) Nicolò Barella 6 ammonizioni (scontata in Fiorentina-) Alessandro Bastoni 5 ammonizioni (scontata in-Genoa) Lautaro Martinez 5 ammonizioni (da scontare in ...