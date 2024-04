“Carte d’identità“ tra legno e plexiglass

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 aprile 2024) Sperimentazioni composte da più elementi che diventano installazioni ambientali, per creare una poesia solida e rarefatta insieme. Artista poliedrica, che si muove tra scultura, installazione e performance, Antonella Gerbi porta a Barzanò la mostra ““, selezione di opere scultoree pensate in stretta sinergia con gli spazi espositivi. La personale s’inaugura sabato alle 17 nella Canonica Romanica di San Salvatore nell’ambito del mese che la Commissione Cultura dedica all’arte. Questo evento, in particolare, è realizzato in sinergia con il Consorzio Villa Greppi, con cui l’artista ha vinto l’attuale bando annuale Residenza d’Artista. I suoi ultimi lavori mostrano un percorso tra passato e futuro: un materiale ipertecnologico e artificiale come ils’innesta su materiali antichi e naturali come il marmo e il ...