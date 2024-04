Caro sanità | 4 milioni di persone rinunciano alle cure | Napoli Azione | “Colpa del governo Meloni”

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di martedì 9 aprile 2024) L’Italia sta diventando un Paese in cui le famiglie fanno sempre più fatica ad affrontare le spese per lesanitarie. Nel 2022 la spesa sanitaria sostenuta direttamente dfamiglie italiane, la cosiddetta ‘out of pocket’, ammonta a quasi 37 miliardi di euro. L’analisi della FondGIMBE – l’associche promuove la diffusione e l’applicL'articolo proviene da Il Difforme.