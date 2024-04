Caro Landini | è più utile un referendum propositivo pro sviluppo La versione di Bonanni

(Di martedì 9 aprile 2024) Ormai è acclarato,ritenta la carta referendaria per riportare indietro le lancette dell’orologio delle riforme del lavoro. Nel mirino c’è ancora il Jobs Act, dopo 10 anni di persistente opposizione. L’avper questa riforma ha come movente sempre la stessa ostilità per qualsiasi riforma del Lavoro. L’obiettivo di mummificare le leggi e contrattazione collettiva muove dall’idea che ogni adeguamento alla realtà fa male ai lavoratori. Accadde di tutto anche contro al Decreto del povero Marco Biagi. Il libro bianco da lui stesso scritto, se lo vide qualificato “libro limaccioso”. Ora il segretario della Cgil ha annunciato la raccolta delle firme per ilcontro il jobs act che dovrebbe pronunciarsi su 2 quesiti sui licenziamenti, uno sulle causali del contratto a termine, un altro ancora su appalti ed infortuni. Lo ...

In una democrazia dove ancora non sono stati ben chiariti i confini tra magistratura e politica, la sinistra italiana e le sue grancasse mediatiche ha scatenato l’inferno contro il governo e il ... (nicolaporro)

Giovedì 11 Aprile è sciopero generale: Massimo Landini (CGIL) a Brescia - Con lo slogan ‘Adesso Basta’ si terrà giovedì 11 aprile lo sciopero generale, proclamato dalle sigle sindacali Cgil e Uil, di quattro ore in tutti i settori privati, otto in quello dell’edilizia, con ...bsnews

Maurizio Landini contro la politica che favorisce l'evasione fiscale: "Chi paga tasse in Italia è un c******" - Il segretario della Cgil Maurizio Landini contro la politica che favorisce l'evasione fiscale: "Chi paga tasse in Italia è un c******" dice a Floris ...notizie.virgilio

Lando Norris scherza sulla ferita di Carlos Sainz dopo il GP di Formula 1 in Australia: "Mi opero anche io" - Dopo il Gran Premio di Formula 1 in Australia, Lando Norris ha ironizzato con il vincitore Carlos Sainz, fresco di operazione per un'appendicite acuta ...notizie.virgilio