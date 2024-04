Carlos Alcaraz salta Montecarlo! Cos’è successo allo spagnolo | un italiano lo sostituisce in tabellone E Sinner…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 9 aprile 2024)non giocherà il Masters 1000 di. Il tennistaera atteso all’esordio contro il canadese Felix Auger-Aliassime, ma il numero 3 del mondo non si presenterà sulla terra rossa del Principato per disputare il proprio incontro di secondo turno. Il 20enne ha infatti comunicato di avere dei problemi al braccio destro, che già negli ultimi giorni gli avevano impedito di forzare con il diritto durante gli allenamenti. La sua dichiarazione rilasciata attraverso i canali social: “Ho lavorato ae ho cercato di recuperare da un infortunio al braccio destro, ma non è stato possibile e non posso giocare. Non vedevo l’ora di scendere in campo, si vediamo l’anno prossimo“. Il fuoriclasse iberico spera di poter recuperare rapidamente e di poter essere protagonista nei prossimi ...