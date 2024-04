Carcere per i 4 giovani italiani accusati di stupro a Maiorca

(Di martedì 9 aprile 2024) Il giudice ha disposto la custodia cautelare in c arcere senza possibilità di cauzione per i 4arrestati domenica per un presuntodi gruppo e portati oggi in tribunale a. Lo segnalano fonti dell’Ufam, il gruppo operativo della polizia di assistenza alle famiglie e alla donne maltrattate, che indaga sul caso di violenza sessuale. Dopo l’aggressione avvenuta all’alba...

Aumentare le pene per il reato di produzione, traffico e detenzione di stupefacenti di lieve entità per garantire il carcere preventivo. In vista delle elezioni europee di giugno Fratelli d’Italia ... (ilfattoquotidiano)

Luca Zingaretti torna ne "Il Re 2": un personaggio a cui voglio bene - Roma, 9 apr. (askanews) - Torna "Il Re" del Carcere S. Michele. Dal 12 aprile Luca Zingaretti riprende il ruolo di Bruno Testori nella seconda stagione della serie in onda su Sky e in streaming su Now ...libero

Insulti e minacce alla ex nel Nisseno: arrestato un 40enne - CALTANISSETTA – Un uomo di 40 anni di San Cataldo è stato arrestato e condotto in Carcere dai carabinieri, per i reati di molestie e minacce nei confronti dell’ex compagna, in esecuzione di ...livesicilia

Luca Zingaretti torna nella serie “Il Re” 2: «Un personaggio a cui voglio bene» - Luca Zingaretti, da re assoluto del Carcere a «detenuto a cui tutti vogliono fare la pelle». Dal 12 aprile su Sky "Il Re" 2. Video-intervista ...amica