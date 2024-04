Carabinieri travolti da un Suv | in centinaia per l’ultimo saluto | il feretro di Ferraro sotto casa della nonna

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 9 aprile 2024) È il giorno delai due giovanimorti in un incidente stradale lo scorso sabato notte, mentre erano in servizio a Campagna, provincia di Salerno. Incidente stradale nel Salernitano – Ilcorrierecittà.com Francesco Pastore, 24 anni, e Francesco, 27, erano a bordoloro auto, quando un Suv – guidato da una donna risultata positiva ad alcol e droga – li ha. Per i due giovani militari non c’è stato nulla da fare. Un terzo collega, che era alla guida dell’auto, è rimasto gravemente ferito. In gravi condizioni anche un anziano, che era alla guida di una terza auto, contro cui ha impattato il Suv prima di fermare la sua folle corsa.saluti ai duemorti nello scontro ...