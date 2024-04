Carabinieri morti nel Salernitano | in Puglia i funerali dei due militari

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 9 aprile 2024) Lutto cittadino nelle due città pugliesi dove oggi vengono celebrati idei duenel tragico incidente stradale avvenuto a Campagna, nelnella notte tra sabato e domenica. Centinaia di persone sono arrivate nella cattedrale di Manfredonia, in provincia di Foggia, per dare l'estremo saluto al maresciallo deiFrancesco Pastore, 25 anni che ha perso la vita insieme all'appuntato dei, Francesco Ferraro, di 27 anni, originario di Montesano Salentino, in provincia di Lecce.