Carabinieri morti | la donna che ha causato l’incidente è ancora in ospedale | “provata e scossa”

(Di martedì 9 aprile 2024) La 31enne alla guida del Range Rover che ha travolto la gazzella deiè ricoverata in; si attende l'esito dell'esame di conferma del narcotest.

La premier Giorgia Meloni si è unita al cordoglio per i due Carabinieri morti nel Salernitano . Ha espresso vicinanza con un post sulle sue pagine social. Scrive: «Due... (ilmattino)

Manfredonia, Carabinieri morti in Campania. Generale Luzi : "Non lasceremo le famiglie sole" - Nancy Liliano indagata per omicidio stradale, chi è la 31enne che ha investito i Carabinieri morti a Campagna. Il suv era stato dissequestrato da poco ...informazione

Ciclista deceduto durante una corsa: la Procura dispone l'autopsia sul corpo di Enzo Mansi - Le ricerche di Mansi, infatti, sono partite dopo che tutti erano giunti al traguardo senza l'atleta pugliese. Immediata la battuta di ricerca avviata dai Carabinieri lungo il percorso di gara, fino al ...foggiatoday

Bologna, esplosione in centrale idroelettrica sul lago di Suviana: 4 morti, 5 feriti e 3 dispersi - C'è stata un'esplosione in una centrale idroelettrica sul Lago di Suviana nel Bolognese oggi, 9 aprile 2024: il bilancio aggiornato di morti, feriti e dispersi.gazzetta