Carabinieri morti | la conducente del suv “provata e scossa”

(Di martedì 9 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ ancora ricoverata in ospedale Nancy Liliano, la 31enne di Campagna (Salerno) che la notte di sabato scorso avrebbe provocato un incidente con il suo suv, finendo contro l’auto con a bordo tre, due dei quali, il maresciallo deiFrancesco Pastore, di 25 anni, e l’appuntato scelto dell’arma Francesco Ferraro, di 27 anni, sonoper le ferite riportate. Fonti vicine alla giovane, la definiscono “molto” da quanto accaduto. Alla donna, assistita dall’avvocato Antonio Boffa, sono stati notificati due atti: l’avviso di garanzia per omicidio stradale e lesioni personali stradali gravissime (in relazione alle persone rimaste ferite nell’incidente, un carabiniere e un anziano che si trovava su un’altra vettura) e il sequestro del Suv. ...

