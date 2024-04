Carabinieri morti | il feretro di Ferraro portato sotto casa della nonna

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 9 aprile 2024) Tempo di lettura: 3 minutiTutta la comunità di Montesano Salentino si è stretta intorno alla famiglia dell’appuntato scelto Francesco, 27 anni, di cui oggi si sono celebrati i funerali di Stato nella chiesa Maria Santissima Immacolata.è morto la notte tra sabato e domenica scorsi con il collega maresciallo Francesco Pastore, 25 anni: entrambi sono stati travolti da un Suv nel Salernitano. L’uscita deldalla camera ardente allestita nella sala consiliare è stata accolta da un lungo applauso. La bara, avvolta nel tricolore, è stata poi portata in spalla daiseguiti dai genitori Paola e Antonio, dai suoi fratelli Gigi, Michele e Alessandro, e dalla sua fidanzata Carmela con il loro cagnolino in braccio. Prima dell’arrivo nella chiesa madre del paese in provincia di Lecce, il corteo ...