Carabinieri morti a Campagna | esequie nelle città pugliesi d' origine

(Di martedì 9 aprile 2024) Lutto cittadinoduedove oggi vengono celebrati i funerali dei duenel tragico incidente stradale avvenuto a, nel Salernitano nella notte tra sabato e domenica. Centinaia di persone sono arrivate nella cattedrale di Manfredonia, in provincia di Foggia, per dare l'estremo saluto al maresciallo deiFrancesco Pastore, 25 anni che ha perso la vita insieme all'appuntato dei, Francesco Ferraro, di 27 anni, originario di Montesano Salentino, in provincia di Lecce.

È il giorno del dolore oggi in Puglia, dove a Manfredonia e a Montesano Salentino si tengono i funerali dei due Carabinieri morti sabato a Campagna, speronati mentre erano in... (leggo)

Incidente Campagna, dolore e…" - È indagata con l’accusa di omicidio stradale, Nancy L., la 31enne di Campagna che era alla guida del Range Rover bianco che ha travolto la Fiat Punto dove sono morti due Carabinieri, Francesco Pastore ...informazione

Carabinieri morti: la condanna per droga della 31enne indagata e il Suv dissequestrato pochi giorni prima - Emergono nuovi particolari su Nancy Liliano, la 31enne risultata positiva ad alcol e droga, indagata il duplice omicidio stradale del maresciallo Francesco Pastore e dell'appuntato scelto Francesco ...foggiatoday