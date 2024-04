Capodanno | messaggio di pace Vaccari | Avversari sì | nemici mai | Giovani vero capitale | dice Squarci

(Di martedì 9 aprile 2024) Il suono delle chiarine è tornato a far vibrare l’anima di Siena. "Oggi abbiamo celebrato ilSenese – le parole del sindaco Nicoletta Fabio –. Una giornata scandita dal rullo dei tamburi, dallo sventolare delle bandiere, dal suono delle chiarine, dai colori delle Contrade. Ci avviciniamo al Palio, ai nostri giorni. È la storia che si ripete". Le celebrazioni si sono concluse con la Lectio Magistralis di Franco, psicologo fondatore dell’associazione Rondine Cittadella della. "La guerra non è la prosecuzione di altri mezzi della politica – ha detto –, è il fallimento della politica, e ise la ritrovano addosso incolpevoli. Il punto è che quando una persona non è colpevole, ma vittima di un’ingiustizia, può avere diverse reazioni e una è chiudersi in una sorta di vittimismo. Ma ci sono ...

