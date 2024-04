Capelli ricci | cosa sono i ricci tirabaci che hanno conquistato le passerelle

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 9 aprile 2024) Simbolo di giovinezza e vitalità, nell’Antica Grecia ierano un simbolo di perfezione estetica e bellezza. Per questo, come elementi decorativi, ioli, decoravano le teste delle donne (replicando l’arte dei capitelli). Come cornici dei volti, ghirlande di piccole ciocche arate si stagliavano sulla fronte e sulle tempie. Così anche le statue del tempo, avevano i loroolini. Un tipo di acconciatura chiamatache è pronta a diffondersi, ancora una volta. Iolisuperato indenni i secoli di storia del costume e delle acconciature. Fino ad arrivare fino ai nostri giorni. Quando case di moda e sfilate ...