Cane scappa al padrone durante una passeggiata e morde 4 persone

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 9 aprile 2024) Ilperde il controllo delche, dopo essere riuscito a fuggire, si fionda sulleintorno a lui Ilè il migliore amico dell’uomo, un animale fedele, sul quale si può – quasi – sempre contare e che per ogni famiglia diventa un vero e proprio membro. Quasi fosse un parente. Anche questo, però, necessita di controlli accurati, di un’attenzione particolare che sia in linea con le norme di ogni nazione. Il guinzaglio è sempre necessario, la museruola in alcune occasioni, oltre a tutta la prassi burocratica necessaria nel momento in cui si decide di aprirgli le porte della propria casa. Concetti fondamentali per la convivenza in società, ma che purtroppo spesso vengono trascurati e a farne le spese è lo stesso animale e chi ci sta intorno. Un pitbull bianco e nero – Notizie.comNon di rado sentiamo casi ...