(Di martedì 9 aprile 2024) (Adnkronos) – Dalla ricerca italianadicontro ilal. Uno studio dell'Istituto europeo di oncologia (Ieo) di Milano, sostenuto da Fondazione Airc e pubblicato su 'Sciences Advances', pone "le basi molecolari per unaefficace", annuncia l'Irccs fondato da Umberto Veronesi. Il mix abbina una target therapy, all'immuno: "Singolarmente L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Cancro pancreas, nuove speranze di cura da terapia combinata - Studio Ieo Milano sostenuto dall'Airc: immunoterapia più farmaco mirato. All'orizzonte anche vaccini terapeutici ...adnkronos

Un tampone salivare per prevenire il tumore pancreas: via alla sperimentazione all’Oncologico di Bari - Non si tratta quindi di uno screening di massa, ma di una analisi mirata verso soggetti con almeno due parenti affetti da Cancro del pancreas. "L'Oncologico barese - afferma il direttore generale ...bari.repubblica

Cancro al pancreas: chirurgia universitaria L’Aquila in cabina regia Ministero Salute - Tumori al pancreas: la chirurgia universitaria dell’ospedale di L’Aquila nella cabina di regia del Ministero della Salute ...laquilablog