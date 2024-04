Campo largo saltato per colpa del Pd Scanzi salva Conte | dem in mano ai cacicchi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 9 aprile 2024) Il Partito Democratico ha imbarcato i trasformisti. Il Partito Democratico è inai. Il Partito Democratico pianga sé stesso. Giuseppe? Un cinico che crede poco ale non è devastato dal dolore per aver fatto saltare l'alleanza con Elly Schlein. Andreaè netto nel suo commento sulla fine – sempre più probabile – del. Ospite di Otto e mezzo su La 7, interrogato da Lilli Gruber sulla questione morale che tanto attanaglia il partito di Schlein, il giornalista de Il fatto quotidiano dice la sua. I cinque stelle, le lezioni di moralità “non possono darle, come non la può dare nessun politico – spiega–. La lezione di legalità e moralità la può dare Gratteri, la può dare Di Matteo. Non ...