Campionato Spezzino a 7 | Bacetto-Piccolo Faro super difesa contro super attacco

(Di martedì 9 aprile 2024) La Spezia, 8 aprile 2024 – La miglior, quella della Pizzeria– capolista della Serie A deldi calcio a 7 – , solo 26 reti subite,il migliorcon 83 reti all'attivo, quello del, a contendersi il trofeo Aics nello sdiretto in programma giovedì 11 aprile alle 20 alla Pianta 310. Con la tripletta dell'ex giocatore (cresciuto nelle giovanili) della Sampdoria, Galassi e la doppietta di Domenichelli, ilstende una rimaneggiata Carpe Diem per 5-1. Avanti Tutta prova a fare lo sgambetto alla corazzata delcon un gol in apertura di gara di Antonelli ma i ragazzi di mister Rufolo ribaltano il risultato ...

La Spezia, 28 febbraio 2024 - Il colpo di giornata, nella massima serie del Campionato Spezzino a 7 a cura dell'Aics, è del Carpe Diem che per la seconda volta in Campionato ferma Il Piccolo Faro. ... (lanazione)

Sono aperte le iscrizioni al torneo di Calcio a 5 organizzato dallo staff di Campionato Spezzino in collaborazione con Aics ed in programma dal 25 marzo al 26 aprile al centro sportivo La Pianta ... (sport.quotidiano)

Torino Primavera, si riparte dalla sfida in Campionato con il Verona - I granata di Scurto proveranno a mettersi alle spalle la delusione del Dall'Ara, allungando la striscia di risultati utili ...toro

Promozione Impresa del Canaletto, ok il Don Bosco - Il Canaletto Sepor vince 2-1 contro la Caperanese, raggiungendo i 40 punti. Il Don Bosco si impone 3-2 sul Little Club James, avvicinandosi ai play-off. Successi anche per l'Intercomunale Beverino e c ...lanazione

Calcio a 7 Aics: il San Marco conquista il titolo della Serie C - A due turni dalla fine del Campionato Spezzino i Belini Frizzanti balzano in vetta alla B. Piccolo faro ok in A ...lanazione